L’Ascolto dei Sassi: Matera tra passato e futuro

La Spezia - Riprese in uno splendente 8K, la luce dell’alba e del tramonto che riflette sulla cruda roccia, scheletro millenario di una città unica al mondo. Matera, Capitale della Cultura 2019, grazie a Magnitudo con CHILI, arriva al cinema "Il Nuovo" della Spezia e "Astoria" di Lerici in tre date evento - 21, 22, 23 gennaio – in un docu-film che ne racconta l’arte, la cultura, il passato e il futuro. Ideato da Francesco Invernizi e diretto assieme a Vito Salinaro, "Mathera - L’Ascolto dei Sassi" è un viaggio alla scoperta del capoluogo lucano, raccontato da storici dell’arte e dell’architettura, alternando testimonianze di chi c’è nato o chi è stato adottato.



Nell’arco della giornata, tra l’alba lucana che bagna di luce la cascata di edifici verso la gravina e il tramonto che trasforma le corti in un presepe, le riprese ad 8K dal suolo e dal drone accompagnano lo spettatore in un percorso indimenticabule. Un’esperienza che porta alla riflessione di quanto il passato sia un’esperienza di cui fare tesoro per incoraggiare a guardare il futuro in un’ottica di rispetto e sostenibilità. Oratio spettacoli "Il Nuovo": lunedì 21 ore 15.30-17.15, martedì 22 ore 15, mercoledì ore 15-16.30-19.30; Astoria Lerici ore lunedì 21 e martedì 22 alle 17 e 21.