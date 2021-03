L'Archivio di Stato spezzino mette in mostra le carte dantesche

La Spezia - L'Archivio di Stato della Spezia organizza la Settimana dantesca dal 22 al 26 marzo 2021 e per il 25 marzo il Dantedì. Visto il DPCM 2 marzo 2021, la mostra sarà virtuale sul sito istituzionale dell'Archivio di Stato all'indirizzo www.archiviodistatolaspezia.beniculturali.it .

Le “Carte della pace di Dante”, rogate nel 1306 dal notaio sarzanese Giovanni di Parente Stupio, sono costituite da sei carte e sono state versate all’Archivio di Stato di La Spezia nel 2005 dall’Archivio Notarile distrettuale di La Spezia; appartenevano ad un chartularium notarile e nel versamento è compresa anche una settima carta non riguardante Dante ma un atto di liberalità di Tommaso Malaspina da Giovagallo.

Le carte documentano il ruolo inconsueto di Dante come diplomatico al servizio dei marchesi Malaspina nel dirimere le controversie patrimoniali e legali fra i Malaspina e il vescovo-conte di Luni.

Nel quadro della collaborazione con il Museo Tecnico Navale della Marina Militare viene ospitato sul sito dell’Archivio di Stato, una duplice esposizione: documenti e fotografie inerenti la Corazzata Dante Alighieri (1910-1928), della quale il Museo possiede cimeli e l’Archivio alcuni documenti e una mostra documentale dal titolo “Dante, il mare e le navi” curata dal dott. Aldo Caterino, funzionario dell’Istituto Idrografico della Marina militare di Genova.