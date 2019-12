L'Archivio di Stato racconta le trasformazioni della città nuova

La Spezia - In considerazione dell’interesse e della partecipazione del pubblico alle iniziative dell’Archivio di Stato rientranti negli eventi istituzionali promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, abbiamo ritenuto opportuno presentare per il periodo natalizio una mostra bibliografica intitolata: “Aspettando il Natale in Archivio: la nuova

Spezia, rassegna bibliografica 1861-1919”. La mostra si propone di illustrare i mutamenti che hanno contraddistinto la città sul piano culturale e sociale fra Ottocento e inizio Novecento. Emerge un quadro fondamentalmente positivo, nella diffusa consapevolezza della crescita, della modernità, di un avanzamento culturale e civile, di valori condivisi dalle ultime manifestazioni di un’aristocrazia liberale, dalle nuove presenze dei militari e dal nascente ruolo del mondo del lavoro industriale.



Nella rassegna si è dato spazio, in particolare, alla documentazione sulla Spezia Belle Époque, dai palazzi alle scalinate, alle ultime immagini del Politeama Duca degli Abruzzi, alla momentanea coabitazione di nuovi tram e vecchie carrozze a cavalli, alla posa della prima pietra dell’Ospedale civile intitolato a Vittorio Emanuele II nel 1904 (completato nel

1908 e inaugurato nel 1914), all’inaugurazione del monumento Garibaldi nel 1913. A compendio della rassegna non poteva mancare la monografia curata da Ubaldo Mazzini e Tito Valenti edita dalla allora Camera di Commercio e Industria, che dedica un’ampia trattazione alle industrie nascenti e già in pieno sviluppo. Ritroviamo, dunque, nella mostra una Spezia dinamica e protesa al futuro, che vedrà riconosciuto il suo nuovo ruolo con l’istituzione della Provincia nel 1923. La mostra bibliografica è aperta presso la sede dell’Archivio di Stato, Via Galvani, 21

Valdellora, da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre nell’orario di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 8-14, martedì e giovedì 8-17).