L'Antica Osteria dei Camalli vuole diventare lo "Zelig" spezzino

La Spezia - Sta per "partire" presso l'Antica osteria Dei Camalli in via Fratelli Rosselli 17 a La spezia, la prima edizione del concorso di cabaret per comici emergenti (monologhisti o gruppi, anche debuttanti e senza esperienza), “Il Camallo D'oro”, la cui serata inaugurale si terrà giovedì 25 luglio a partire dalle ore 21.

I partecipanti si daranno battaglia nello spazio scenico del Teatrino Cabaret dei camalli a suon di monolghi e battute per conquistare, appunto, il trofeo de “Il camallo d'oro” ed avere titoli e spazi sui siti ed i quotidiani collegati al concorso, oltre a vedere la loro esibizione finale filmata in maniera professionale ed ottenere i relativi passaggi su tv e web. Poi, a discrezione della direzione artistica, capitanata dall'attore e regista Lorenzo Micoli, coadiuvato dall'attrice Irene Elisa Parenti e da una commissione di esperti, potrebbe esserci per il vincitore la possibilità futura di esibirsi con il proprio spettacolo integrale prodotto dal Teatro della Fonte.

Sul palco della prima serata del concorso saliranno, alternandosi in una performance di massimo 15 minuti a testa, i due primi concorrenti comici, ovvero il giovane debuttante Bartolomeo de Cola, in arte "Bart" e l'emergente Davide Notarantonio, che vanta già alcune esperienze come cabarettista a livello nazionale.

La giuria di qualità del concorso sarà composta proprio da l'attrice Irene Elisa parenti ( teatro e cinema) , l'attore e regista Lorenzo Micoli ( teatro-fiction-cinema-redazione tv Mediaset e Rai), il cabarettista Giancarlo De Biasi ( Seven Show 7 Gold -Comedy Central Sky ) il giornalista MarcoMagi (La nazione- La Gazzetta dello Sport) ed altri esperti di spettacolo e comunicazione che si avvicenderanno durante le varie fasi del concorso che si concluderà nel mese di settembre con la finalissima.

Il vero verdetto sarà però quello del gradimento da parte pubblico presente in sala. Il vincitore della prima manche di selezione accederà direttamente alla finale con i comici che vinceranno le sfide nelle successive selezioni che si svolgeranno in agosto.

Dopo la gara il ricco e variegato programma di questo primo evento inaugurale prevederà il divertentissimo show del cabarettista nazionale (originario di Lerici) Giancarlo Dilà De Biasi e l'esibizione del famoso "bigliettaio" e comico di Zelig" Fulvio Fuina ( Tintoria rai 3, Ecceziunale Veramente etc), sicuramente da non perdere per i cultori del cabaret e del sano divertimento in compagnia di amici, gustando dell'ottimo cibo tipico ligure selezionato da una tradizione ormai dimenticata e del buon vino di qualità.

A seguire si esibirà la talentuosa Irene Elisa Parenti regalando al pubblico, come chiusura di serata, un suggestivo brano tratto dal suo repertorio teatrale, con la regia dello stesso Micoli. Questo progetto del regista ed attore spezzino, pensato ancora una volta per provare a portare nella città della Spezia qualcosa che sia in linea con le maggiori province e capitali italiane ed europee, vista l'iportanza strategica per il turismo e la cultura che ultimamente sta ricoprendo questo meraviglioso territorio a livello mondiale con i suoi siti UNESCO, nasce sotto i migliori auspici. Verra' infatti "tenuto a battesimo" anche da molti volti noti protagonisti del cabaret e dello spettacolo italiani, i quali hanno voluto manifestare, attraverso dei videoclip che verranno proiettati nella sigla iniziale del concorso, il loro appoggio ai comici in gara, a questo nuovo spazio ed in particolare al loro amico e collega "Lollo" (Lorenzo Micoli) ed a tutto il suo staff, per questa sua nuova avventura. Tra questi vip che "terranno d'occhio" il "contest" e gli emergenti, ci sono Alessandro Bianchi (Pirati dei Carrugi), Andrea Roncato, Antonio Carli, Dario Vergassola, Diego Parassole, Fulvio Fuina, Francesco Paolantoni,Gigi Travostino, Giovanna Gilda Di Raddo, Giancarlo Dila De Biasi, Marco Cristi, Marco Milano (Mandi Mandi), Stefano Masciarelli, Renzo Sinacori, e molti altri.

Ospiti in sala ci saranno, inoltre, gli allievi attori della compagnia laboratorio multimediale per lo studio della recitazione "I Braccini Colti"ed altre sorprese, sempre in linea con l'idea di creare un vero e proprio ritrovo per artsiti o per semplici appassionati di cultura, spettacolo e divertimento. L'ingresso sara' libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni con apericena o cena alla carta e partecipazione a questa divertente ed articolata manifestazione (vi ricordiamo che restano solo posti per venerdì 26 luglio) a partire dalle ore 19 con spettacolo dalle ore 21, contattare il numero 0187301669 dal martedì alla domenica dalle ore 19 alle 23 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3458812744.

Le richieste per iscriversi alla prima edizione del concorso per comici emergenti "Il Camallo D'Oro" vanno invece inoltrate alla mail teatrodellafonte@gmail.com , corredate da un breve video provino con un'esibizione di max 3 minuti del proprio repertorio comico e tutti i dati anagrafici ed identificativi del candidato con relativo recapito telefonico, un paio di foto informali ed un breve curriculum artistico nel caso in cui si abbiano già esperienze artistiche lavorative o formative professionali pregresse.

Per eventuali informazioni relative alla programmazione degli spettacoli all'interno del locale contattare il numero 3478564843.