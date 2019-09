L'Accademia Capellini a convegno su Ceccardo Roccatagliata Ceccardi

La Spezia - L’Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini» (via XX settembre 148 La Spezia), nei giorni venerdì 20 (inizio ore 9,30 e ripresa pomeridiana dalle ore 15,00) e sabato 21 settembre 2019 (ore 9,30), organizza un convegno di studi in occasione del centenario della scomparsa del poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (Genova 1871–ivi 1919) è il poeta che forse ha meglio interpretato e descritto, con echi carducciani, influenzato anche dalle liriche pascoliane e perfino dannunziane, la suggestione della solitudine contemplativa della natura, in particolare quella della Versilia e delle montagne apuane.

Nella erma a lui dedicata, che ancora oggi sopravvive all’ombra di un cedro del Libano nei giardini pubblici della Spezia, l’iscrizione “aedo delle solitudini apuane” significa con efficacia i toni della sua lirica.

Ceccardo ebbe una vita molto travagliata, che non gli impedì di avere frequentazioni con i maggiori intellettuali della sua epoca, da Gabriele D’Annunzio a Filippo Tommaso Marinetti, a Giuseppe Ungaretti. Lorenzo Viani ed Enrico Pea, in particolare, furono impressionati dalla sua poesia. Il convegno, curato dal prof. Antonio Zollino, verrà introdotto dal prof. Giuseppe Benelli e vedrà la partecipazione di importanti studiosi provenienti da diverse Università ed Accademie, che illustreranno le ricerche più aggiornate sulla vita e sull’opera di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi.