Kurosawa al castello, una lettura di 'Dersu Uzala'

La Spezia - Nuovo appuntamento con le “Notti al Castello 2019”. Mercoledì 10 luglio alle 21, il Museo del Castello (Via XXVII Marzo) vi aspetta con la lettura del film "DERSU UZALA, IL PICCOLO UOMO DELLE GRANDI PIANURE” del regista giapponese Akira Kurosawa (1910-1998).



Tappa fondamentale della filmografia del regista giapponese e capolavoro affermato nella storia del cinema, con l’Oscar per il miglior film straniero nel 1976, il relatore Lorenzo Moretti ne proporrà una lettura strutturale che, partendo dalla biografia del regista, ripercorre la narrazione degli eventi rappresentati nella pellicola in un percorso in tre tappe (storia, racconto, significazione) per arrivare a cogliere il messaggio centrale dell’autore, nel suo carattere esistenziale e universale.



L’appuntamento è a cura dell’Associazione Amici del Museo Navale e della Storia.

Ingresso gratuito.



Info: Museo del Castello di San Giorgio, Via XXVII Marzo, La Spezia–0187.751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it sito internet: museodelcastello.spezianet.it