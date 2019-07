Joey DeFrancesco chiude il 51esimo Festival internazionale del jazz

La Spezia - Si conclude sabato 27 luglio la 51esima edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Alle ore 21, sul palco di Piazza Mentana, concerto di Joey DeFrancesco Trio. Un altro gigante del Jazz nella serata di chiusura per celebrare gli 80 anni della Blue Note.



Per ricreare il sound classico della Blue Note, il più grande virtuoso al mondo dell’organo Hammond, Joey DeFrancesco. Scoperto da Miles Davis in una scuola superiore di Philadelphia, è il padrone assoluto dell’Hammond nel Jazz.



La Blue Note nasce nel 1939 e all’inizio incide grandi geni della musica come Thelonious Monk e Horace Silver senza grande successo commerciale. La grande svolta avviene quando il produttore Alfred Lion porta in studio per la prima volta uno strumento mai visto nel jazz fino ad allora: l’organo Hammond, fino a quel momento legato alla musica della chiesa Battista afro-americana.



A suonare l’Hammond era il leggendario Jimmy Smith. I dischi dello scatenato Smith fecero incassare talmente tanti soldi che la Blue Note potè permettersi di portare in studio tutta una schiera di giovani jazzisti afroamericani che oggi costituiscono i classici della Blue Note.

Al termine del concerto, jam session dei musicisti presso il “Centro Allende”.



In caso di maltempo il concerto avrà luogo all’interno del Teatro Civico.



Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria.



Ingresso: posto unico non numerato: € 20 (prevendita esclusa)

Ingresso ridotto under 18: € 10

Abbonamento ai 3 concerti: posto unico non numerato: € 45



Punti vendita:

Botteghino Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino; tel. 0187.727521

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00



On line: www.vivaticket.it

Info: www.festivaljazzlaspezia.it

info@festivaljazzlaspezia.it