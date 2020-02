Jeremy James Meyer, un songwriter dell'Oregon nel martedì di Bacchus

La Spezia - Martedì 25 febbraio alle 21,30 l'osteria Bacchus presenta da Portland il songwriter Jeremy James Meyer. Carismatico storyteller nella piena tradizione folk americana, arriva dall’Oregon: un poeta con la chitarra, sempre in giro per il mondo per portare la sua musica in ogni angolo. In versione trio presenterà i brani del suo nuovissimo Ep Bobbie’s House, un concentrato di roots folk e soul. Info e prenotazioni al 3394908117.



https://www.youtube.com/watch?v=cS1rb1ophCg&list=PLUo12i3lAp8jIDiYtF9qT3GPPvxPw3FQ3

https://jeremyjamesmeyer.bandcamp.com/album/bobbies-house