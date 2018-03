Jazz al femminile al Tibe Club per festeggiare l'8 marzo

La Spezia - L'associazione Fare jazz e il Tibe jazz club di via del canaletto 153, presentano : "il Tibe per la festa della Donna".



Sul palco del Tibe saliranno per la festa della donna due giovanissime e bravissime musiciste, Sonia Ysabel -voce e Giulia Perazzo guitar.



Il duo si esibirà con un repertorio tutto al femminile, con musiche e brani di : joni Mitchel,Tracy Chapman,Alanis Morisette,Aretha Franclin spaziando dal folk r&b e blues.



Uno spaccato contemporaneo di brani musicali legati al genere da ammirare ed apprezzare.



Storie di donne raccontate attraverso i grandi classici della canzone nazionale e internazionale degli ultimi decenni per celebrare la giornata della donna in musica.



la formula della serata è la seguente:



orario concerto ore 21.00



concerto + consumazione euro 10



concerto + consumazione al tavolo euro 15



possibilità di apericena (taglieri con selezioni di salumi e formaggi ) + bevanda inclusa euro 20



per info e prenotazioni 3299122285