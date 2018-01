Isabel Cruz e Nicola Mioli al Poggio per la seconda tappa di Duo

La Spezia - Dopo il grande successo della prima serata prosegue venerdì 2 febbraio "Duo" la rassegna di musica al Poggio, il punto di ristoro del Parco delle Clarisse, ubicato sotto il Castel San Giorgio. I protagonisti saranno Isabel Cruz alla voce e Nicola Mioli alla chitarra. Duo dal sound pulito e delicato, con un repertorio che include alcuni grandi classici del jazz Passando da Bruno Martino a Billie Holiday, con uno sguardo al pop più recente, ma sempre di qualità. Un viaggio tra il jazz, gli anni 80 ed il pop più moderno prediligendo comunque atmosfere delicatamente jazzy.

Le serate cominceranno alle ore 21.30.

Per informazioni e prenotazioni 3402415669.



l Poggio La Spezia è un nuovo modo di vivere La Spezia, dall'alto, con vista sul Golfo e ai piedi del Castello San Giorgio. Potrete trovare momenti di relax nel verde e gustare i piatti della tradizione spezzina, accompagnati da un buon bicchiere di vino o birra.



Come raggiungere Il Poggio:

Da Via del Prione: salire con gli ascensori di via del Poggio fino a via XXVII Marzo, proseguire sulla destra, entrare dal cancello subito dopo il muro di cinta al di sotto del Castello San Giorgio.

Da Via del Torretto: salire scalinata San Giorgio