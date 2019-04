International Marconi Day, c'è anche la Spezia

Domani tutto il mondo ricorda il grande inventore italiano: dall'Australia a New York, dall'Olanda al Galles passando per la Germania. Tutti in ascolto, anche al Museo Tecnico Navale.

La Spezia - La Sala Marconi del Museo Tecnico Navale in collegamento con mezzo mondo. Domani si celebra la figura e l’opera di Guglielmo Marconi nel sabato più prossimo al 25 aprile, data di nascita dello scienziato che ha avuto natali nel 1874. Dalle 9 alle 18, salvo un'interruzione per il pranzo, le stazioni marconiane sparse per il pianeta si metteranno in contatto tra di loro. Si tratta di una manifestazione internazionale ideata dai radioamatori inglesi del “Cornish Amateur Radio Club” che ha sede in Cornovaglia.



Partecipano stazioni radioamatoriali commemorative, ubicate in luoghi che, nel mondo, furono sede di importanti esperimenti condotti da Marconi. Nell’arco della giornata scambieranno via radio messaggi di saluto tra loro e con tutti i radioamatori del mondo con cui riusciranno ad entrare in contatto. Tra questi luoghi ha un posto preminente la città della Spezia che fu sede dei primi esperimenti ufficiali condotti da Marconi in Italia, in collaborazione con la Marina Militare, dal 10 al 18 luglio 1897. La locale sezione dell’Associazione Radioamatori Italiani, metterà in funzione una stazione radio a onde corte a beneficio dei visitatori del Museo Tecnico Navale.



Tra le altre anche la stazione statunitense di Chatham (Massachusetts), Borkum Island (Germania), IMD Station (Austria), Philadelphia Museum Ship (Pennsylvania), Martello Tower (Dublino), Telford & District ARS (Galles), Lochboisdale (Scozia), Drummondville (Canada), San Diego (California), Radiogrupo Sur (Uruguay), Stanley (Isole Falkland), Marconi Amateur Radio Circle (Malta), Babylon (New York), Hornsby & District ARC (Australia), Gouda & District Section Veron (Olanda) e tante altre.