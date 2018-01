Iniziano i duetti del Poggio

La Spezia - Inizia venerdì 19 gennaio ”Duo” la nuova rassegna di musica al Poggio, il punto di ristoro del Parco delle Clarisse, ubicato sotto il Castel San Giorgio. Tutte le tre serate avranno come protagonista una coppia artistica che avrà la possibilità di presentare il suo repertorio a stretto contatto con il pubblico come da tradizione del locale, in una atmosfera intima e coinvolgente. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 19 gennaio con la cantante Silvia Pellegri accompagnata dal pianista Antonio Antognetti. Insieme presenteranno un repertorio sofisticato attraversando tre diversi decenni della musica pop internazionale con una particolare attenzione per gli anni ottanta.

Antognetti è un pianista con un percorso artistico e collaborazioni e che vanno dal Jazz alla musica pop, passando per i cantautori italiani e progetti inediti. Il suo sensibile e raffinato modo di suonare si sposa con la voce di Silvia che interpreta con passione e grande tecnica artisti dai Beatles a Cristina Donà, passando per Tori Amos, Eurythmics, The Cure, Depeche Mode, Portishead, Massive Attack, Tanita Tikaram, Howard Jones e molti altri. La rassegna proseguirà venerdì 2 febbraio con Isabel Cruz (voce) e Nicola Mioli (chitarra) e si concluderà venerdì 16 febbraio con il duo Vocechitarra.

Le serate cominceranno alle 21.30 e sarà possibile, previa prenotazione cenare al Poggio Ortobar. Per informazioni e prenotazioni 3402415669. l Poggio La Spezia è un nuovo modo di vivere La Spezia, dall'alto, con vista sul Golfo e ai piedi del Castello San Giorgio. Potrete trovare momenti di relax nel verde e gustare i piatti della tradizione spezzina,

accompagnati da un buon bicchiere di vino o birra.