Inizia un nuovo anno e Aidea presenta i corsi di gennaio

La Spezia - Con l’avvento del nuovo anno Aidea rinnova e amplia le proposte per chi desidera arricchire il proprio bagaglio culturale, intraprendere nuovi percorsi, rispolverare vecchi interessi. I corsi, destinati a tutte le età, spaziano dalla storia dell’arte all’informatica, dalla letteratura alla fotografia, passando per la storia attuale, con un’ampia offerta linguistica.



A gennaio dal 9 Informatica (corsi base e postbase) e fotografia, e corso di Smartphone.

Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo; è ancora possibile inserirsi nei corsi già iniziati previo colloquio con i docenti.

INGLESE BAMBINI E RAGAZZI: c/o V. Manin 27 - martedì pomeriggio con madrelingua

Nuovi corsi brevi: inglese e spagnolo base da giovedì 24 gennaio; francese base, arabo base, cinese base, russo base da martedì 29 gennaio. Sportello: Test di competenza linguistica gratuito su prenotazione. Riprende il laboratorio di ceramica tutti i giovedì dalle 16,00 alle 18,00, docente la ceramista Nina Meloni.

A SARZANA 2 corsi di inglese: dal 21 gennaio: un corso base di 15 incontri, 1 corso di inglese turistico di 8 incontri, presso “Quarto piano”, via Landinelli

Novità da gennaio:

Corso di Storia dell’arte, presso L. Classico L. Costa p.zza Verdi, tutti i martedì ore 15,45-17,10 fino a maggio; martedì 8 gennaio ore 15,45 a cura della prof.ssa Silvia Bianca Tosatti, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali Università degli Studi di Milano, Storia delle tecniche artistiche. "Materiali e procedure in opere di pittura e scultura del Cinquecento”.

Storia contemporanea presso L. Classico, martedì ore 17,15 – 18,15 Dott. Lorenzo Baruzzo Separati in casa. La Sicilia dal 1943 al 1950. La storia dell'isola dall'occupazione alleata all'autonomia regionale, nel contesto italiano, tra indipendentismo e questione agraria, criminalità e banditismo. (5 incontri)

Letteratura mercoledì 9 ore 17,00L. Classico L. Costa p.zza Verdi a cura della prof.ssa Milena Sturlese “Il deserto dei tartari”, di Dino Buzzati, uno dei maggiori narratori italiani del secolo scorso. Un successo di pubblico e di critica, che ha varcato i confini nazionali e che permane tuttora. La vicenda, collocata nel confine misterioso fra realtà e irrealtà, proietta il lettore all’interno di un’atmosfera surreale, metafisica.

FILOSOFIA giovedì 10 gennaio h 16,00 presso L. Classico, a cura di R. Danieli, docente di scienze umane presso il Liceo Mazzini, autrice di numerosi libri di carattere psico-sociologico avrà luogo l’incontro conclusivo del percorso, Temi e figure dell’antropologia sulla storia e sulle figure più significative dell’antropologia culturale, una disciplina che ha contribuito a modificare il nostro modo di pensare in ordine a diversi importanti temi del nostro tempo.

Seguirà un corso breve di filosofia antica -10 incontri.

Psicologia sono aperte le iscrizioni al corso breve “Parlare in pubblico” 5 incontri h 17,30

Cucito sono aperte le iscrizioni al corso di cucito creativo docente Sabrina Maggiani………

ERBORISTERIA - sono aperte le iscrizioni 5 incontri venerdì ore 17,00 docente Sara Mainenti.



Grazie al Progetto UNIVERSITA’ DI STRADA viene proposto un corso breve, gratuito, di 6 incontri di guida all’uso dello SMARTPHONE. Le iscrizioni sono aperte: max 12 partecipanti

(il progetto Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali AVVISO N.1/2017) ha tra i principali obiettivi l’inclusione sociale fornendo pillole di informazione: brevi corsi, conferenze, visite guidate, brevi laboratori, presentazione di libri, iniziative di Educazione al benessere, promozione della lettura, educazione all’Arte, etc.. Tutte le iniziative saranno gratuite.



Visite di istruzione: con agenzia Arianna 2002: 5% di sconto per gli associati Aidea (occorre esibire la tessera aggiornata) programmi in sede

Si ringrazia il Liceo Classico L. Costa per la collaborazione e l’ospitalità.

Per informazioni e iscrizioni: Aidea: v. Manin, 27 lunedì- martedì - mercoledì – giovedì, venerdì h 17,00-19,00 Martedì, giovedì, ore 11,00-12,00



Tel. 333 9503490 Tutti i corsi sono riservati ai soci