Inglese al "Quarto piano" in Via Landinelli con Aidea

La Spezia - L'associazione Aidea organizza, da lunedì 21 gennaio, presso il Quarto Piano di via Landinelli, 42 a Sarzana corsi pomeridiani di inglese base e inglese turistico rivolti a studenti e curiosi di tutte le età. Il corso di inglese base, dalle 17.00 alle 18.30, avrà una durata di 15 incontri, mentre il corso di inglese turistico - destinato in modo particolare a chi desidera migliorare la conoscenza della lingua per viaggiare o per accogliere - si svolgerà per 8 incontri, dalle 18.30 alle 20.00. Entrambi i corsi si terranno ogni lunedì. Per informazioni è possibile telefonare al 329 7462081 o al 333 9503490.