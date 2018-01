Incontri a latere della mostra Small size per `I mercoledì del Camec`

Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo: conversazione di e con Leo Bartolini.

La Spezia - Mercoledì 17 gennaio alle 17.30 prosegue la serie di appuntamenti di approfondimento infrasettimanale al CAMeC, in questa occasione a corollario della mostra Small size. Piccoli capolavori dalle collezioni del CAMeC.

Il tema del ‘piccolo’ in questa occasione sarà affrontato da uno studioso e brillante divulgatore Leo Bartolini, che così presenta l’argomento: “Quando come esseri pensanti ci affacciamo al mondo, la prima cosa attraverso cui esso si manifesta è la dimensione. La valutazione della dimensione di ogni oggetto che ci circonda ci permette di muoverci nell’ambiente in cui viviamo, di adattarci a esso o modificarlo a nostro piacimento. L’invenzione di un sistema di misura ha portato la nostra specie a concepire il senso della grandezza sia per gli immensi agglomerati di materia che popolano il nostro universo sia per le più piccole particelle nascoste all’interno dell’atomo. Proprio considerando le proprietà delle più piccole particelle di materia prendiamo coscienza del fatto che, per quanto grandi siano le dimensioni degli oggetti sparsi nel nostro universo osservabile, essi non sono altro che composti di quelle piccole entità, ovvero tutto ciò che è grande risulta figlio di ciò che è piccolo”.



Laureato in fisica sperimentale presso l’Università di Parma, in ambito accademico Leo Bartolini si è occupato di ricerche nel campo della elettronica quantistica volte alla realizzazione di dispositivi tipo PHEMT (Transistor ad alta mobilità elettronica) nonché della realizzazione di film sottili per evaporazione sotto vuoto. Come consulente di varie industrie si è occupato della progettazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia solare, in particolare di simulatori solari e di impianti di pompaggio, sempre a energia solare, per i paesi in via di sviluppo. Oggi, come libero ricercatore, si interessa di ricerche nel campo delle energie rinnovabili in particolare a quella solare ed a quella ricavabile dall’acqua degli oceani. Suo campo principale di indagine la magnetoidrodinamica delle soluzione elettrolitiche. Ingresso libero