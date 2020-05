Inciampo social del Comune: la clip emozionale massacrata dalla rete

La Spezia - "Vivere senza malinconia..." è l'invito. L'effetto però è decisamente opposto. Il video con cui il Comune della Spezia ha voluto celebrare il ritorno alla socialità dopo le lunghe settimane del lockdown subisce il fuoco incrociato della "critica social". Destinati a Facebook e Instagram, i 40 secondi abbondanti di immagini musicate fanno in effetti venire un'immediata voglia di tornare sui balconi a cantare l'inno di Mameli.

Si parte con alcune foto in bianco e nero dei giorni più difficili della pandemia: Piazza Europa, il Molo Italia e perfino la bistrattata Piazza Verdi. "Vivere!!" si annuncia con un'istantanea di Passeggiata Morin e via con il gradevole successo di Cesare Andrea Bixio del 1937. Seguono a ruota: clip sottoesposta con tre minorenni sul lungomare, prolungata transizione nera, dieci anziani con mascherina in Corso Cavour, l'angolo meno significativo dei Giardini Pubblici, indolente transizione nera, signora con abito arancione di spalle in movimento, piazza Mentana verso via del Prione semideserta, pretestuosa transizione nera, logo del Comune della Spezia. Cantato interrotto bruscamente a metà di un verso.



Tra i commenti più teneri: "E' uno scherzo?"; "Con questi video non date speranza a chi vive di turismo nella nostra città"; "Spero non venga condiviso, limitando così i danni di un video di tale livello"; "Pensavo fosse realizzato negli anni 50"; "Come dire:- Non venite a Spezia!"; "Come far venire voglia di scappare dalla Spezia e non fa venir nessuno!"; "Chi gestisce la comunicazione del Comune pensa veramente che pubblicarlo possa essere una strategia vincente per promuovere il nostro territorio?".

A quanto si apprende il video non farebbe parte della strategia ufficiale di promozione della città. E non è neanche stato confezionato in seno alla comunicazione di Palazzo Civico. Ma intanto appare su tutti i profili social ufficiali dell'ente e quindi il distinguo evapora di fronte all'esperienza del singolo utente che vi si imbatte. Dal punto di vista della diffusione potrebbe anche funzionare: il cieco algoritmo di Facebook, che non conosce criteri estetici, è destinato premiarlo in considerazione degli alti livelli di interazione. Quante persone invoglierà a vivere (!!) la città, beh, è un discorso diverso. Ma forse è tutta una tecnica per ricordare ai cittadini di uscire con parsimonia in questa Fase 2. E allora, tutto sommato, l'efficacia è assicurata.





"Vivere!!"

Il video del Comune della Spezia preso di mira dalla rete