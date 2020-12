Inaugurato il presepe realizzato da "I Ragazzi della Chiappa"

La Spezia - "Sabato 19 Dicembre è stato inaugurato il presepe in piazzetta Alessandrini alla Chiappa realizzato dal Comitato di Quartiere "I Ragazzi della Chiappa" composto da Fabrizio Ghezzi, Sara Peraino, Picelli Daniele, Federica Moscatelli, Luca Rezzaghi, Cecilia Sorbi con la collaborazione di Marco Tarabugi. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Sindaco Pierluigi Peracchini e Don Davide De Pietro parroco della Chiesa di San Bernardo Abate

La realizzazione del presepe ha visto la collaborazione di tante figure del quartiere come quella della falegnameria di Nanni Giovanni Tattoli che ringraziamo per l'aiuto offerto e del presidente del comitato Fabrizio Ghezzi. Un vero gioco di squadra, tutti uniti per il bene del quartiere alla riscoperta del senso di comunità. Si invitano gli spezzini a visitare questo presepe, perchè nonostante tutto è sempre Natale"



