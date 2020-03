Inaugura a Perugia la mostra su Taddeo di Bartolo con il "Cristo che regge la corona" del Museo Lia

La Spezia - Apre al pubblico domani, sabato 6 marzo, alla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia la mostra monografica dedicata a Taddeo di Bartolo, mostra che sarà visitabile fino al prossimo 7 giugno. L’inaugurazione prevista per le 18 di venerdì 6 marzo è stata sospesa, e in sostituzione, proprio alla stessa ora, sarà invece presentata in anteprima la mostra in streaming sui canali Facebook Galleria Nazionale dell’Umbria (@GalleriaUmbriaPerugia) e Instagram Galleria Nazionale dell’Umbria. Chi vorrà seguire questo evento vedrà anche che fra le opere in prestito c’è lo splendido "Cristo che regge la corona" del Museo Lia, eccezionalmente concesso per la prima grande monografica che Perugia dedica al maestro senese, attivo tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento tra Toscana, Umbria e Liguria. La mostra nasce infatti dalla volontà di ricostruire l’imponente apparato figurativo della ormai smembrata pala di San Francesco al Prato di Perugia, di cui la Galleria Nazionale dell’Umbria conserva ben tredici elementi. A questi si aggiungono le parti mancanti finora individuate, come le sette tavole della predella raffiguranti Storie di san Francesco, conservate tra il Landesmuseum di Hannover (Germania) e il Kasteel Huis Berg a s’-Heerenberg (Paesi Bassi), e il piccolo San Sebastiano del Museo di Capodimonte a Napoli, che probabilmente decorava uno dei piloni della carpenteria.

Una mostra di grande importanza, che raccoglie circa cento tavole, e un’occasione di ancor più stretta collaborazione tra la Galleria Nazionale e il Museo Civico “Amedeo Lia”. A questo proposito, proprio in virtù di tale reciproca e soddisfacente collaborazione, è stata concessa la proroga, fino al 15 aprile, dell’esposizione dell’Adorazione dei pastori di Perugino, concessa in prestito al Museo Lia, dove è esposta in dialogo con i capolavori del Quattro e Cinquecento presenti in Museo. La grande tavola, tra le opere iconiche del rinascimento, rappresenta uno dei vertici dell’attività del grande maestro umbro e faceva parte in origine di una fenomenale macchina scenica destinata al complesso monastico di Sant’Agostino di Perugia, la cui affascinante vicenda è raccontata in mostra.