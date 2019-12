In mostra sessant'anni di Spezia’s Confidential

La Spezia - Sessant'anni anni di satira politica, sportiva e cittadina saranno in esposizione dal 16 al 21 dicembre alla biblioteca civica Ubaldo Mazzini in corso Cavour 251. L’inaugurazione della mostra patrocinata dal Comune della Spezia si terrà martedì 17 dicembre alle 17.15 alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini. Per una settimana, una sessantina di copie originali di Spezia's Confidential saranno esposte all'ingresso e in una sala dedicata. L'originale più antico in visione è del 1960. Due giorni prima, il 14, sarà in edicola la nuova edizione natalizia che presenterà diverse novità. A partire dal prezzo, che per l’occasione è sceso a 2 euro invece dei soliti tre, al nuovo formato per una più comoda lettura e, a centro pagina, la riproduzione della copertina del primo Spezia’s Confidential datato 1959. Nell’edizione natalizia, da un’intervista rilasciata in passato da Rino Capellazzi, scopriremo come nacque Spezia’s Confidential, l’oroscopo alla giunta spezzina, tutti in Cina, 2050 il ritorno, il pagellone invernale dello Spezia Calcio, lo Spezia femminile e i dreams team del calcio dai 2009 alla Serie B e molto altro ancora.