In libreria la prima ristampa di "Anni collaterali"

La Spezia - Anni collaterali, l’ultimo romanzo dello scrittore e giornalista Marco Ursano è giunto alla prima ristampa. Lo annuncia Sara Ferraioli, Presidente di MdS editore: “Siamo orgogliosi della ristampa di Anni collaterali, uscito solo a giugno 2020. Significa che le nostre proposte editoriali, basate sulla qualità, incontrano il gradimento di un numero sempre maggiore di lettori. La nostra scelta di tenere duro, di non fermarci, di organizzare eventi on line, di continuare a pubblicare anche durante un anno terribile come quello appena trascorso, ha pagato. Adesso tutti ci auguriamo di andare verso un periodo più facile, in cui si possa anche ricominciare con le presentazioni dei libri dal vivo.” Anni collaterali è un romanzo che percorre gli ultimi quaranta anni di storia del nostro Paese. La grande nevicata del 1985 che paralizza la città di mare della Spezia; il movimento della Pantera e contro la prima guerra del Golfo a Pisa; l’11 settembre, la Milano della new economy, si intrecciano con un viaggio della memoria sulle pendici del Monte Amiata; il ritorno a casa tra le Cinque Terre oppresse dal turismo di massa e la fuga solitaria sul faro dell’isola del Tino. Romanzo corale, di formazione, romanzo storico. Una narrazione attraverso lo sguardo trasognato di Edipo, il protagonista, e una carrellata di personaggi indimenticabili, che racconta quello che abbiamo smarrito e quello che siamo diventati.