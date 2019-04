In edicola la nuova carta dei sentieri del Golfo e della Bassa Val di Magra

La Spezia - Tutto il Golfo spezzino dalle Isole a Portovenere, dalle Grazie alla Spezia, da San

Terenzo a Tellaro è racchiuso in una nuova carta dei sentieri aggiornata, assieme al

territorio della Bassa Val di Magra da Montemarcello, a Bocca di Magra, da Follo a

Vezzano, Arcola, Santo Stefano, Sarzana e Castelnuovo fino a Luni.



Sentieri meno battuti dei più noti percorsi delle Cinque Terre, ideali per chi ama

immergersi nella natura, che sanno regalare panorami stupendi in ogni stagione sia sul

mare che nell’interno. Per percorrere questi sentieri - mulattiere, scalinate e antichi

percorsi - è disponibile oggi la nuova carta dei sentieri del “Golfo della Spezia e della

Bassa val di Magra”, con la nuova numerazione dei sentieri aggiornata.

La nuova carta, in scala 1:25.000, è stata realizzata dalle Edizioni di Irene Giacché e

include, oltre alla mappa vera e propria con sentieri, strade, curve di livello e quant’altro

richieda la lettura del percorso da parte dei trekker, bykers o dei semplici turisti, anche

altri strumenti utili, tracciati in modo chiaro e leggibile. Sulla mappa (certificata FSC)

troviamo infatti anche informazioni di carattere generale (castelli e fortificazioni,

santuari e monumenti, ma anche farmacie, campeggi, park, ecc) e, soprattutto, due

tabelle con l’elenco dei sentieri (170 quelli compresi nella nuova mappa), tempi di

percorrenza, dislivelli e difficoltà indicate per i camminatori meno esperti.



Un agile testo di accompagnamento realizzato in collaborazione con Diego Savani, ricco

di informazioni anche sulla geologia, la flora e la fauna del territorio, ci guida attraverso

boschi, coltivi, ruscelli, ma anche borghi storici e siti archeologici.

Dopo la carta dei sentieri delle Cinque Terre, uscita nel 2017, eccone una nuova tanti

percorsi da scoprire e tutte le informazioni utili per percorrere sentieri ripidi a picco sul

mare come quelli di Portovenere, Campiglia, Tramonti, o il “rompicollo” di Marola;

oppure più dolci, immersi nel verde come quelli che circondano Spezia, da ovest a est, o

vanno verso la Val di Vara.

Si potranno dunque alternare i percorsi lungo la ricca rete di sentieri della Bassa Val di

Magra, magari immergendosi nel paesaggio fluviale con le sue bellezze naturalistiche, o

all’esplorazione del territorio lericino, con i suoi antichi borghi marinari e un paesaggio

che varia da San Terenzo a Fiascherino, da Lerici e Tellaro, fino ai paesi abbandonati di

Barbazzano e Portesone.



E tanti ancora sono i castelli e le torri da vedere quasi in ogni borgo dal Golfo alla Val di

Magra da Trebiano a Nicola, per non parlare poi del Parco di Montemarcello, di Bocca

di Magra, del Promontorio del Caprione, mete naturalistiche molto apprezzate, o della

via Francigena, che attraversa anche il centro di Sarzana e l’antica Luni.

Incantevole è l’anello delle Colline del sole da Castelnuovo a Ortonovo, che si dipana

tra boschi, coltivazioni di ulivo e filari di Vermentino.



Un invito a riscoprire le bellezze di casa nostra, dunque, che presentano ai nostri occhi

panorami sempre nuovi e piacevoli, una felice immersione nella natura e insieme nella

storia del passato, che eleva lo spirito e ci rende più consapevoli delle bellezze di casa

nostra. Compagna indispensabile per ogni camminatore, la carta è già nelle edicole e nelle

librerie al prezzo di 5,90 euro e la si trova in quattro versioni: italiana, inglese, francese

o tedesca.