In edicola il numero natalizio di Spezia Confidential's

La Spezia - E’ in edicola, fino al 31 gennaio 2021, la 61esima edizione natalizia di Spezia Confidential's. Dopo l’edizione ridotta pubblicata a luglio, il periodico fondato dal giornalista Rino Capellazzi si ricompone delle sue 24 pagine ed esce in versione completa. Ampio spazio dedicato allo Spezia in Serie A, dalla Sera dei Miracoli del 20 agosto scorso, alla genesi

del nuovo stadio, ai Cento anni della maglia bianca, al Derby del cuore, fino a tutti sul carro (pullman); intervista esclusiva al Covid; Ospedale Felettino e Nuovo Stadio quale opera non si costruirà per prima; cosa resterà del 2020; nuovo difetto degli spezzini; vip e personaggi voti foto e aggettivi; l’imbecille del monopattino; il salto della quaglia dei politici

spezzini; asfalto e cemento pavimentazioni di pregio; le vignette di Vigo e tanto altro ancora.