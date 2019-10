In coda per visitare l'Arsenale, 150 anni di fascino inalterato

La Spezia - Un tempo prerogativa esclusiva del giorno del patrono cittadino San Giuseppe sono aumentate negli anni le occasioni di apertura sabato 12 e domenica 13 ottobre.



E non poteva mancare l’appuntamento a maggior ragione in occasione quest’anno che l’arsenale militare spegne 150 candeline. Cosi con la ricorrenza che cade proprio in occasione delle Giornate del Fai d'autunno c’è di nuovo un’occasione. Anzi due, visto che da questa mattina alle 10 e per tutta la giornata di domani (ultimi ingressi pomeridiani alle 17), la base militare eccezionalmente schiude ancora una volta le sue porte.



Questa volta il giro in Arsenale sarà guidato. I gruppi (una cinquantina per volta) saranno portati all’interno e trasferiti con appositi pulmini, con i giovani studenti apprendisti ciceroni, coadiuvati da personale dell’associazione nazionale della Polizia di stato in pensione e il personale interno alla Marina Militare. Saranno così trasferiti presso l’ormeggio della nave cacciatorpediniere Caio Duilio con visita all’interno, poi ponte girevole, bacini di carenaggio, sala in presentazione dei corpi speciali, oltre ovviamente al museo Navale sempre aperto e la mensa a disposizione a pagamento. Caio Duilio è stato varato il 23 ottobre 2007 e trasportato presso i cantieri navali del Muggiano il 29 ottobre successivo per l'allestimento del sistema di combattimento.

Il 12 febbraio 2008 ha effettuato la prima prova in mare in moto autonomo ed è entrato in servizio nel naviglio militare con la consegna alla Marina il 3 aprile 2009. Il 5 maggio, nelle acque di La Spezia, ha preso parte insieme alla gemella Andrea Doria ed alle sorelle francesi Forbin e Chevalier Paul ad un'esercitazione congiunta che ha visto riunirsi l'intera classe Orizzonte.



L’ingresso principale prospiciente a Piazza Chiodo è stato preso d’assalto dai tanti curiosi che si sono messi pazientemente un coda già una mezz’ora prima dell’orario di apertura, fissato per le 10. L’arsenale per chi dentro e già stato e soprattutto per chi non lo ha mi visto conserva un fascino ottocentesco e complice la bella giornata non c’è da meravigliarsi se anche questa volta la partecipazione sarà di massa.