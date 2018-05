In casa Cut-up si parla di '68 e dintorni'

La Spezia - Sabato 19 maggio alle ore 17.30 presso la libreria Booklet, via dei Mille 42, alla Spezia, Cut-up publishing presenta il volume a fumetti 68 e dintorni di Davide Barzi e Oskar. La presentazione si colloca all’interno della rassegna IMMAGINI DELLA CONTESTAZIONE, organizzata da Associazione B52 e La Spezia film festival. che prenderà il via giovedì 17 maggio alle ore 21 con la proiezione presso la Mediateca regionale del film Teorema di Pier Paolo Pasolini.

La graphic novel del duo Barzi e Oskar tratteggia il decennio degli anni Sessanta con uno sguardo ironico e partecipato, incastrando vicende personali ed eventi storici di quegli anni, inseguendo le trasformazioni della società e dei costumi. Pubblicato per la prima volta dalla belga Joker editiones, il volume è ora proposto in una versione aggiornata e ampliata dalla casa editrice spezzina Cut-up publishing, attiva ormai da quindici anni nel campo del fumetto e della letteratura di genere.

Interverranno gli autori e l’editore Fabio Nardini.

Davide Barzi, scrive per Dylan Dog, Nathan Never, e Dampyr della Sergio Bonelli Editore. Cura la collana Don Camillo a fumetti. È autore di G&G (con Sergio Gerasi), Unico indizio le scarpe da tennis (con Gerasi e Marco “Will” Villa), Giacinto Facchetti – Il rumore non fa gol (con Paolo Maggioni e Davide Castelluccio) e delle serie Josif (con Fabiano Ambu e Rosa Puglisi) e Jorge Sánchez & Dragòn LI (con Luca Usai). Con Usai e Gianfranco Florio dà vita alla strip Paputsi per la rivista Scarp de’ tenis.

Oskar, disegnatore e inchiostratore, lavora per Alan Ford, Kerry Kross e Beverly Kerr. Assieme a Davide Barzi realizza No Name, la strip Ernesto e per il mercato franco-belga le Blague Coquines e Les Sixties. Lavora per Walt Disney Italia sul Power Rangers Magazine e per Sergio Bonelli Editore su Nathan Never e Agenzia Alfa. Per il Giornalino crea assieme ad Alessandro Bilotta i Corsari di classe Y.