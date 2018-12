In arrivo l’irresistibile comicità di Lillo e Greg nel nuovo spettacolo Gagmen

La Spezia - E’ in arrivo sul palco del Teatro Civico della Spezia l’irresistibile comicità di Lillo e Greg. Appuntamento venerdì 14 e sabato 15 dicembre alle ore 20.45 con Gagmen , il nuovo spettacolo della famosa coppia comica che porta radio e tv in teatro per una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante come solo Lillo e Greg sanno fare.



Autori di fumetti, conduttori TV e radiofonici, cantanti e attori, Pasquale Petrolo, in arte Lillo, e Claudio Gregori, in arte Greg, si conoscono nel 1986 nella casa editrice dove disegnavano fumetti, una comune passione, insieme a quella di scrivere e cantare canzoni comiche. Nel 1992 fondano il gruppo di rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Da allora fanno coppia fissa, ottenendo con la loro comicità surreale successo dopo successo sul palcoscenico, in radio, tv e al cinema.



Dopo il grande successo de L’uomo che non capiva troppo, Lillo e Greg tornano dunque in teatro con una nuova esilarante ed elettrizzante produzione nei panni di due supereroi particolari, i “Giustizieri della città”. Gagmen è un nuovo sfavillante “varietà” che propone cavalli di battaglia, pezzi inediti e gag storiche , tratti questa volta non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come Che, l’hai visto? (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610, condotto dai due) o Greg Anatomy (parodia della serialità tv Nip/Tuck, tratto dal programma televisivo The Show Must Go Off al tempo condotto da Serena Dandini) e ancora Normal Man… La pungente genialità di Greg e l’empatico carisma di Lillo ancora insieme per trasportare il pubblico in un mondo surreale, ricco di gag e sketch, con scenografie e costumi sorprendenti, cambiamenti e inversioni di ruoli, nuovi personaggi per uno spettacolo intrigante e divertentissimo.



Sul palco con Lillo e Greg Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini. La regia è di Lillo e Greg e Claudio Piccolotto. Le scene di Andrea Simonetti e i costumi di NC POP.



Ingresso (prevendita € 1): ? I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 35, ridotto € 32, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti € 15 ? II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 30, ridotto € 27, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti € 12 ? II galleria, palchi III fila: intero € 16, ridotto € 13, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti € 8.



Spettacolo compreso nella stagione di prosa in abbonamento.



I biglietti vanno ritirati non oltre una settimana prima dello spettacolo.



Info e prenotazioni: Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00. Oppure www.vivaticket.it



www.teatrocivico.it - info@teatrocivico.it