In Piazza Brin la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

La Spezia - Una panchina rossa, un simbolo contro la violenza sulle donne nel cuore del quartiere Umbertino grazie all’UDI La Spezia per i suoi 75 anni di prezioso servizio a difesa delle donne sul territorio e grazie all’Associazione ProSpezia Ciassa Brin. Un segnale di grande sinergia fra associazioni e istituzioni che soprattutto quando si occupano di grandi temi sociali dimostrano quanto bene facciano alla città. "In un quartiere multietnico come il nostro, con le varie realtà che lo vivono, non poteva mancare il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo portato qui la Panchina Rossa che oggi arricchisce di significato Piazza Brin. Ringraziamo l'UDI ed in particolare Franca Zanella per averci coinvolti in questa importante iniziativa e tutte le rappresentanze istituzionali che hanno condiviso con noi, con la loro presenza, questo importante evento: il prefetto Maria Luisa Inversini, il Questore Silvia Burdese, il sindaco Pierluigi Peracchini, gli assessore Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi, Don Francesco Vannini, coop Liguria e tutti i presenti".