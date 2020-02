Immortale "Amarcord", domani sarà al cinema Il Nuovo in 4K

La Spezia - Terzo appuntamento con la rassegna dedicata a Federico Fellini al cinema Il Nuovo. Sabato 22 (ore 15) è la volta di "Amarcord": "Una paroletta bizzarra, un carillon, una capriola fonetica un suono cabalistico, la marca di un aperitivo, convivenza di due opposti, la fusione di due estremi come distacco e nostalgia, giudizio e complessità, rifiuto e adesione, tenerezza e ironia, fastidio e strazio. Se si uniscono amare, core, ricordare e amaro, si arriva ad Amarcord”. Con queste appassionate parole il regista riminese Federico Fellini descriveva una delle sue opere più conosciute, Amarcord per l'appunto, il cui titolo rientrerà a pieno titolo nel lessico italiano come neologismo.

Una contrazione del romagnolo m'arcord: "mi ricordo". E proprio sulla memoria e del rapporto dell'uomo con quest'ultima si fonda l'intero lungometraggio, un elemento d'altronde preponderante nelle opere precedenti e successive del maestro del cinema. Si tratta di un nuovo restauro in 4K, realizzato dalla cineteca di Bologna. Un'occasione da non perdere, che riporterà ancora una volta nelle nostre sale e sul grande schermo le toccanti melodie di Nino Rota, l'alter ego felliniano Titta, interpretato da Bruno Zarin, e una Rimini quanto mai onirica, distorta dal filtro dei ricordi e delle emozioni. A fare da cornice, come sempre, il ventennio fascista e le sue adunate, le feste di paese e i suoi bizzarri componenti, dagli zii matti alle tabaccaie prosperose.