Immersi nell'arte con “Brera Underground” sotto Piazza Europa

Seconda edizione per la rassegna artistica orgazanizzata da Europa Park società della Camera di Commercio Riviere di Liguria . Questa mattina si è tenuta l'inagurazione. L'esposizione sarà visitabile fino al 25 giugno.

La Spezia - Taglio del nastro questa mattina per la mostra d’arte che per un mese verrà ospitata da Europa Park. “Beyond E_Park. Brera Underground” rappresenta l’arte di otto allievi della prestigiosa Accademia di Milano. Le loro opere si potranno osservare e votare per tutto il mese. Questi giovanissimi artisti arrivano d’accademia ce che ha consacrato artisti del calibro di Fontana e Carrà. L’iniziativa è organizzata da Europa Park, società della Camera di Commercio Riviere di Liguria che ha realizzato e gestisce il parcheggio, in collaborazione con l’Accademia milanese.

La mostra è curata dallo spezzino Marco Casentini, artista di fama internazionale, e Dany Vescovi, artista poliedrico e docente dell’Accademia così come Casentini: hanno selezionato gli 8 giovani allievi - Flavia Albu, Diana Elena Lupu, Lorenzo Brivio, Luca Lombardi, Stefania Abico, Tommaso Lugoboni, Anastasiya Pavlova, Rula Garani Tassini - che esporranno nel parcheggio le proprie opere, 28 in tutto, con stili e approcci di grande impatto pronti a stupire gli spezzini e a dare il benvenuto ai tanti turisti in città. I visitatori potranno inoltre votare l’opera giudicata più bella.

Per la seconda volta, dopo il successo della mostra realizzata lo scorso anno, il parcheggio - particolarmente apprezzato da chi lo utilizza per confort, sicurezza e pulizia - torna ad essere contenitore d’arte confermando la sua natura di infrastruttura dinamica, colorata, aperta, moderna.

Beyond E_Park è il ‘marchio’ che connota le attività culturali che si sviluppano nel parcheggio, declinato di volta in volta sulle singole iniziative. “Beyond E_Park – Brera Underground” rimarrà aperta un mese, dal 25 maggio al 25 giugno, con ingresso libero.

E’ visitabile 24 ore su 24 da chi parcheggia, dalle 8 alle 22 per chi entra a piedi dagli accessi pedonali accanto alle rampe oppure utilizzando le scale o gli ascensori.