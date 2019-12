Immagini d'archivio e voci esperte per raccontare l'Umbertino

La Spezia - La storia ultracentenaria del Quartiere Umbertino sarà l’argomento della nuova iniziativa culturale organizzata dai volontari del Comitato Quartiere Umberto I. L’incontro pubblico , patrocinato dal Comune della Spezia, si svolgerà martedì 10 dicembre dalle ore 16 presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” in Via Firenze (ex cinema Odeon) e vedrà la proiezione di immagini d’archivio dal grande valore documentale, che ripercorrono 150 anni di vita del quartiere, dalle origini passando attraverso l’evoluzione sociale e urbanistica della città. Le immagini saranno accompagnate da una relazione storica a cura del Dott. Gian Luca De Luca, dall’intervento del Professor Pier Giorgio Cavallini, autorevole esperto del dialetto spezzino e delle tradizioni locali e con la possibilità per il pubblico di partecipare attivamente con domande, testimonianze o altri contributi . “Il nostro scopo, sottolineano gli organizzatori è quello di creare un momento di dialogo con la cittadinanza basato su un percorso di riscoperta e approfondimento dei processi di trasformazione della città che hanno portato alla nascita di un quartiere che ne è divenuto uno dei luoghi più significativi e storici di tutta la comunità spezzina. Ringraziamo il Comune per la preziosa collaborazione e invitiamo i cittadini a partecipare numerosi”.