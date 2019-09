Il vento fa il guaio, ma Gazzè incanta e sazia i vecchi fan

La Spezia - Non ce la fa la pioggia, ma ci riesce il vento – quel 'Vento d'estate' anche ieri sera messo in scaletta – a inguaiare il concerto di Max Gazzé, atto finale e fiore all'occhiello di Spin, la rassegna musicale dell'estate spezzina. Se il cielo da tregenda di ieri sera ha sgocciolato solo a tratti e in modo sopportabile, le sbuffate di Eolo hanno finito per compromettere la sicurezza a bordo palco, facendo oscillare insidiosamente alcuni pannelli. E così l'organizzazione ha dovuto invitare a scendere dal palco Max e la sua numerosa e affiatata band, dotata dell'ormai tradizionale sezione di fiati. Mano sul cuore, l'artista romano ha salutato con sincero rammarico il folto pubblico raccoltosi in Piazza Europa, i meno temerari sulle ali, al riparo dei portici. Non che l'esibizione sia durata un baleno, ma di certo almeno altri quattro o cinque pezzi sarebbero stati sfornati.



Tra i brani proposti alla platea un'ampia selezione dai primi album, pescando a piene mani dal repertorio di quindici, vent'anni fa: da 'L'origine del mondo' alla menzionata 'Vento d'estate' composta con Fabi, da 'Raduni ovali' a 'Cara Valentina', passando per 'Annina mia', 'L'uomo più furbo' e una versione acustica de 'Il timido ubriaco', che Gazzé portò a Sanremo nel 2000, due anni dopo essere passato all'Ariston con quella 'Una musica può fare' probabilmente negata al pubblico spezzino dal finale anticipato del live. Spazio anche a canzoni più recenti come 'L'amore non esiste' (composta con Fabi e Silvestri), 'Ti sembra normale', 'Sottocasa' e 'La vita com'è', questi ultimi due al solito in grado tanto di infiammare il pubblico in chiave danzereccia quanto di far alzare il sopracciglio a chi ama il Gazzè lieve e ironico cantore di situazioni e sentimenti. Pregevoli le proiezioni che hanno accompagnato la musica, tra tarocchi e Terry Gilliam. All'uscita dei camerini, allestiti di fianco al palco, una trentina di fan ha atteso Max per un saluto. E l'artista non si è risparmiato, tra strette di mano, selfie (cortesemente scattati, per praticità, da Gazzè stesso) e autografi, uno dei quali impresso sul basso acustico di un giovane musicista.