Il turismo all'epoca dei viaggi low cost e gli occhialuti. Gli appuntamenti con Liberi Tutti

La Spezia - Proseguono, come ogni settimana, gli incontri con la cultura, la letteratura e gli autori alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo. Sono due gli appuntamenti, uno venerdì e uno sabato, proposti da Gaia.



Venerdì 24 gennaio alle 18.30 presentazione dell'ultimo romanzo di Fabrizio Patriarca, Tropicario italiano, 66thand2nd editore. Esistono ancora i viaggi? Nell’epoca di Ryanair e del muoversi a tutti i costi un romanziere e intellettuale pentito ci racconta sostanze e accidenti del turismo contemporaneo, squadernato davanti ai suoi occhi come una specie di tragicommedia. I luoghi sono quelli, favolosi (stando ai cataloghi), di un’estate infinita che parla la lingua automatica di spiagge ovunque bianchissime e acque implacabilmente turchesi. A passeggio per un giardino botanico dell’Île Maurice o inseguito da una muta di feroci randagi a Bora Bora, avvolto nei riti dell’upper class italiana in trasferta alle Maldive o sprofondato nella calura isterica di Dubai, bagnato dalle acque mitologiche di Surfers Paradise o alla ricerca di un peluche smarrito in mezzo a un branco di gnu in Tanzania, Patriarca non perde mai il focus del suo sguardo: turismo come distopia, storia di grandi scenari e piccoli traumi. Tropicario italiano è l’esercizio di un’intelligenza che misura lo stacco tra mondo e catalogo, tra i luoghi e il loro marketing: turismo egosostenibile, con un occhio al Novecento «viaggiato» da grandi scrittori italiani – Moravia, Pasolini, Soldati, Manganelli – e l’altro alla fotocamera dell’iPhone.



Fabrizio Patriarca è nato a Roma e vive su una spiaggia ligure. Ha pubblicato due saggi: Leopardi e l’invenzione della moda (Gaffi, 2008, premio Cardarelli per l’Opera prima di critica letteraria) e Seminario Montale (Gaffi, 2011), e tre romanzi, Qualcosa abbiamo fatto (Gaffi, 2012), Tokyo transit (66thand2nd, 2016), L’amore per nessuno (minimum fax, 2019). Lavora per WestEgg Editing & Oltre.



Sabato 25 gennaio alle 16 presentazione del libro La banda degli occhialuti 2. Tutti per uno e uno per tutti di Alessandra Cerretti (il Ciliegio edizioni).

Lorenzo, Luca e Iacopo sono tornati! I nostri amici occhialuti si incontrano al parco, pronti a vivere una nuova avventura. Dove li porterà questa volta il tunnel dentro la magiva caverna? Senza mai separarsi attraverseranno ponti sospesi, porte misteriose, pavimenti instabili... coraggiosi e più uniti che mai: tutti per uno e uno per tutti!



Alessandra Cerretti è scrittrice spezzina di fiabe. Ama trattare tematiche quali la diversità e il rispetto per l'ambiente e gli animali. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni e riconoscimenti. Per Il Ciliegio ha pubblicato nel 2018 La banda degli occhialuti.