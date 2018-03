Il “teatro non teatro” di Sergio Rubini al Civico

Martedì e, in replica, mercoledì al teatro cittadino arriva "Delitto/castigo", liberamente tratto da un grande classico d'altri tempi. In scena con Luigi Lo Cascio.

La Spezia - La Stagione di prosa del Teatro Civico si arricchisce di un doppio appuntamento molto atteso dal pubblico spezzino. Martedì 6 e mercoledì 7 marzo va in scena Delitto/Castigo con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini. Dopo il successo di "Provando... dobbiamo parlare", un nuovo progetto sul “teatro non teatro” partorito dalla mente di Sergio Rubini.



"Vertigine e disagio – racconta Sergio Rubini, che dello spettacolo è anche regista - accompagnano il lettore di Delitto e castigo. La vertigine di essere finiti dentro l’ossessione di una voce che individua nell’omicidio la propria e unica affermazione di esistenza. E quindi il delitto come specchio del proprio limite e orizzonte necessario da superare per l’autoaffermazione del sé. Un conflitto che crea una febbre, una scissione, uno sdoppiamento; un omicidio che produce un castigo, un’arma a doppio taglio. Come è la scrittura del romanzo, dove la realtà, attraverso il racconto in terza persona, è continuamente interrotta e aggredita dalla voce pensiero, in prima, del protagonista. Ed è proprio questa natura bitonale di Delitto e castigo a suggerire la possibilità di portarlo in scena attraverso una lettura a due voci".



Pubblicato nel 1886, sulla scia di Ricordi dal sottosuolo e de I fratelli Karamazov, "Delitto e castigo" è il racconto tormentato della presa di coscienza di una colpa e di una redenzione. Un classico d’altri tempi, tale in nome delle potenzialità riflessive in esso contenute e della capacità di rendersi psicologicamente e culturalmente attuale anche a distanza di più di 130 anni. Un invito a misurarsi con le proprie paure, i propri errori, la società, la legge, il mondo.



Attraverso la riscrittura e l’ausilio di un rumorista e di una cantante, Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini trascinano lo spettatore in un viaggio tra i capitoli di una delle più grandi opere letterarie mai scritte, facendogli vivere in prima persona l’ossessione del protagonista. Delitto/Castigo, adattamento teatrale di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi, con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini e con con Francesco Bonomo, Francesca Pasquini e G.U.P. Alcaro. Scene di Gregorio Botta, costumi di Antonella D’Orsi, musiche di Giuseppe Vadalà, progetto sonoro G.U.P. Alcaro, luci di Luca Barbati, aiuto regista Gisella Gobbi. Regia Sergio Rubini.



