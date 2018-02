Il teatro dell'integrazione nasce al Dialma Ruggiero

Riconoscimenti al Premio Scenario 2017 per Enrico Casale e il suo "Faustbuch" portato in scena da attori con disabilità. "Nessun intento pietistico, Michael e Andrea sono attori a tutti gli effetti". La prima a Cantù, poi il tour italiano.

La Spezia - Dopo essere stato insignito della menzione speciale e del premio della Giuria Ombra al Premio Scenario 2017 - il più importante premio nazionale per la nuova scena teatrale italiana, che ha lanciato in passato artisti come Emma Dante, Daniele Timpano, Babilonia Teatri - debutta in anteprima nazionale al Teatro San Teodoro di Cantù il nuovo lavoro del regista e attore spezzino Enrico Casale. “Faustbuch”, prodotto da “Gli Scarti”, impresa teatrale spezzina riconosciuta dal ministero dei Beni culturali, è uno spettacolo che nasce da un percorso teatrale pluriennale che Enrico Casale ha svolto in città - e sta tutt’ora svolgendo - di integrazione fra persone normodotate e persone con disabilità, al Dialma Ruggiero.

Enrico Casale struttura "Faustbuch" proprio attorno al rapporto in scena con Andrea Burgalassi e Michael Decillis, attori con disabilità. Queste le motivazioni della giuria del Premio Scenario: “Enrico Casale mette in scena un tema di scottante contemporaneità, come quello dell’ossessione del successo, usando il canovaccio del Faust di Marlowe. E lo fa dando voce ad attori con disabilità, ma consapevoli del progetto che li accomuna, facendo sì che le loro improvvisazioni sceniche divengano tessuto drammaturgico. Lo spettacolo vive così di dialoghi surreali e invenzioni linguistiche che ben si adattano alla dimensione ”diabolica” del protagonista".



“Siamo contenti che questo lavoro stia riscuotendo un bel riscontro e un certa curiosità a livello nazionale sia da parte della critica che da parte di alcuni teatri italiani che ci stanno invitando nelle loro stagioni. E’ stato un lavoro collettivo dove Andrea e Michael hanno messo a disposizione il loro talento e la loro creatività a servizio di un progetto artistico che non vuole in alcun modo trattare il tema della disabilità con intenti pietitistici o di spettacolarizzazione. Andrea e Michal sono due attori, e come tali hanno dato il loro contributo al progetto. Per loro è la prima esperienza a livello professionistico, nella speranza che questa sia una prima tappa di un percorso sia artistico che lavorativo che possa proseguire anche in futuro”, spiega Casale.

Oltre allo spettacolo, presentato a Cantù con una serale e due matineé per le scuole, Casale sarà uno dei relatori della tavola rotonda al Teatro Sociale di Como dal titolo “La scena illuminata, esperienze di teatro attivo e partecipato”, per raccontare l’esperienza del lavoro teatrale d’integrazione tra persone con diverse abilità portato avanti in questi anni alla Spezia al Dialma Ruggiero da Scarti e Isforcoop, sotto la sua direzione. Dopo la data di Cantù inizierà la tourneé nazionale dello spettacolo: a Torino il 16 marzo, a Bologna il 21 marzo, a Poggio Torriana il 25 marzo per poi proseguire in altre piazze. Alla Spezia sarà presentato al Dialma Ruggiero, il 22-23 e 24 febbraio prossimi all’interno della stagione Fuori Luogo La Spezia.