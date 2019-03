Il talentuoso George Li per i "Concerti a teatro"

La Spezia - Il giovane e talentuoso pianista americano George Li sarà il protagonista del prossimo appuntamento di “Concerti a Teatro”, la stagione di musica classica promossa da Fondazione Carispezia, in programma venerdì 29 marzo al Teatro Civico della Spezia (ore 21.00).

Proporrà per la serata brani tra i più virtuosistici del repertorio di Beethoven - come le 32 variazioni su un tema originale in do minore per pianoforte e la Sonata “Waldstein” - e il “Carnaval”, composizione autobiografica di Schumann considerata tra le opere maggiormente originali della letteratura del romanticismo tedesco, dove il compositore racchiuse episodi, sentimenti e persone legati alla sua vita, immaginando come scenario una festa di carnevale.



Lodato dal Washington Post per la sua abilità a unire “un’impressionante bravura tecnica, un senso di padronanza e profondità espressiva”, George Li spicca per la disinvoltura aggraziata, il virtuosismo brillante e il portamento sicuro che lo avvicinano, nonostante i suoi appena ventitré anni, ai grandi nomi del panorama musicale internazionale. Bostoniano di nascita, Li debutta in pubblico all’età di 10 anni alla Boston Steinway Hall e nel 2011, a soli quindici anni, viene invitato ad esibirsi alla Casa Bianca dal Presidente Obama. Vincitore nel 2015 della Medaglia d’Argento al prestigioso Concorso Cajkovskij, si è imposto come uno degli artisti più interessanti dell’ultima generazione, invitato regolarmente a collaborare con alcune delle orchestre e dei direttori più importanti al mondo, quali Gergiev, Dudamel, Honeck, Petrenko, Tilson Thomas and Long Yu.





Il concerto sarà preceduto da una Guida all’ascolto a cura di Stefania Nardi, coordinatrice dell’Accademia Musicale “A. Bianchi”, alle ore 18.00 al Ridotto del Teatro Civico (ingresso libero).



I biglietti per il concerto sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Civico (0187 727521) e online su www.vivaticket.it.



Info: www.fondazionecarispezia.it / 0187 258617.