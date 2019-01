Il robot recita Shakespeare, artisti per una notte a scuola

Duecentocinquanta presente per la serata culturale del istituto tecnico nautico. Il professore Boni: "Lo rifaremo!"

La Spezia - Nao un robot accompagnato da un umano che recita Shakespeare, una coppia di giovani ballerini sogna usando come palco un tavolo numerico. E ancora, i professori diventano musicisti accompagnati dalle poesie scritte dai ragazzi. Non è un istituto artistico ma il Capellini Sauro della Spezia che ha trasformato la propria natura tecnica in arte pura e semplice.

Tutto questo è stato "AppassionataMente" l'iniziativa organizzata dall'istituto tecnico nautico al termine del periodo dell'orientamento che per una notte ha voluto dare sfogo al talento artistico di studenti e professori.

E il pubblico ha risposto positivamente con 250 presenze. Il percorso. sviluppato al piano terra della scuola, è partito dalla facciata della scuola dove è stato proiettato un veliero.

Una volta all'interno è cominciato un viaggio unico fatto di perfomance poetiche (le poesie sono state scritte dai ragazzi) e di professori, studenti ed ex che hanno espresso tutta la loro vena artistica.



Il Capellini- Sauro ha buttato giù due muri, in senso metaforico, mettendo in evidenza quelle che sono le doti sia del corpo docenti che degli studenti: la vita lì dentro non è solo numeri e meccanica ma anche fantasia e voglia di esplorare.

Lo dimostra l'impiego di Nao il robottino che recita Shakespeare accompagnato da uno studente: quest'ultimo non parla ma si muove a parlare è l'omino meccanico suscitando la curiosità di tutto il pubblico.



Una serata di sorprese, musica e poesia il cui tema centrale è stata la passione. Dall'istituto il professor Giorgio Boni responsabile dell'orientamento ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto un grande consenso, ne siamo piacevolmente sorpresi e questa esperienza verrà ripetuta".