Il reporter Del Grande ospite di Spazio 32

La Spezia - Dalla creazione nel 2006 di Fortress Europe, l'osservatorio sulle vittime delle migrazioni, ai viaggi nel Mediterraneo e in Medio Oriente documentati nei reportage e nelle inchieste apparsi su numerose testate italiane e internazionali; dal docu-film 'Io sto con la sposa', premiato a Venezia e distribuito in cinquanta Paesi, fino all’avventuroso viaggio partito nel Kurdistan iracheno e terminato con il proprio arresto in Turchia nel 2017, il giornalista, documentarista e scrittore Gabriele Del Grande sarà ospite martedì 23 ottobre a Spazio 32 (Via Chiodo 32, La Spezia) per narrare la propria storia e quelle raccolte nel suo ultimo libro, “Dawla. La storia dello stato islamico raccontata dai suoi disertori” (Mondadori). Un intreccio di testimonianze che ripercorrono al contempo la storia più grande dell’ascesa e della caduta dello Stato islamico, offrendo un’indagine lucida e appassionante sulla realtà del potere, sulla violenza e sulla guerra. Modera Benedetta Marietti.



Gabriele Del Grande è stato l'ideatore e co-regista del film Io sto con la sposa (2014), premiato a Venezia e distribuito in cinquanta Paesi. Nel 2006 ha fondato l'osservatorio sulle vittime delle migrazioni Fortress Europe e da allora non ha mai smesso di viaggiare nel Mediterraneo pubblicando reportage su numerose testate italiane e internazionali. È autore dei libri Mamadou va a morire (2007), Roma senza fissa dimora (2009), Il mare di mezzo (2010) e Dawla. La storia dello stato islamico raccontata dai suoi disertori (2018). Nell'aprile 2017 è stato fermato e trattenuto per due settimane dalle autorità turche.