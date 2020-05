Il raduno dei Bersaglieri alla Spezia posticipato al 2023

La Spezia - L'emergenza coronavirus rallenta ma non ferma la corsa dei bersaglieri. Di fronte alle incertezze della pandemia, l'Associazione Nazionale dei fanti piumati ha rinviato di un anno i suoi raduni. Slitta di un anno dunque l'appuntamento di settembre a Roma, dove era previsto per celebrare il 150esimo anniversario della Breccia di Porta Pia, e di conseguenza vengono rinviati di un anno anche i raduni di Cuneo e di La Spezia. Le penne nere erano attese per il maggio del 2022 in riva al Golfo dei Poeti. Appuntamento quindi al 2023.