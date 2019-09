Il professor Baudinelli fa realizzare la targa per la statua di Wagner: "In attesa di un segnale dal Comune"

La Spezia - La statua di Wagner orfana di una targa che renda informati turisti e concittadini della sua nobile identità finalmente ha trovato una soluzione.

Artefice non è purtroppo il Comune, latitante dal marzo scorso quando con tanto di banda e sindaco di Bayreuth si inaugurò la statua, bensì un nostro concittadino il professor Pier Giorgio Baudinelli che in collaborazione con l'incisoria Pallone ha creato a sue spese una splendida targa incisa a laser in resina a cellule chiuse ad alta pressione, resistenze agli agenti atmosferici in tre lingue al fine di completare nel migliore dei modi il ricordo del celebre compositore.

"Il mio gesto - riferisce l'insegnante - non vuol essere provocatorio ma bensì collaborativo al fine colmare una lacuna che ritenevo grave considerato che molti dei turisti e dei nostri concittadini non ne conoscevano l'identità".

Dopo numerosi solleciti negli uffici comunali il docente ha pensato di creare una targa esaustiva in tre lingue (italiano, tedesco e inglese) con la preziosa collaborazione dell'incisoria Pallone di Via Rattazzi dei fratelli Lino e Sandro, utilizzando materiali pregiati.

Il testo recita: "Posta in occasione del ventennale del gemellaggio tra La Spezia e Bayreuth (1999-2019). L'artista qui soggiornò nel 1853 trovando l'ispirazione al Preludio dell'Oro del Reno. Opera donata dallo scultore russo Aidyn Zeinalov." Una targa più piccola riferisce " Richard Wagner - compositore".

"Un testo nelle tre lingue, continua il professore, affinché sia fruibile dalla stragrande maggioranza dei passanti a riconoscimento di una città con storia ma nel contempo viva e proiettata verso il futuro.



Naturalmente il professore resta in attesa di una segnale dal comune per affiggere il manufatto al fine di addolcire il compositore... "verde" dalla rabbia.