Il produttore spezzino Lorenzo Serra e il suo progetto 'Whispers'

Dopo l'uscita del primo "With You" a settembre, è arrivata la seconda traccia: il singolo "basement two" con cui visita i suoni tech house e bass house realizzando un prodotto forte e accattivante, pronto a far ballare ogni dance floor.

La Spezia - Lui è Lorenzo Serra, dj e produttore spezzino classe 1997 che tre anni fa dà il via al suo progetto musicale. Dopo essersi posizionato al settimo posto in Italia nella classifica house di iTunes e Apple Music con il disco "Around Me", ora è il momento di "Whispers", il nuovo progetto che ha trovato il forte supporto della star internazionale Max Vangeli che con la sua etichetta NoFace Records, gli firma ben dischi pezzi in uscita entro la fine del 2020. Dopo l'uscita del primo "With You" a Settembre, è arrivata la seconda traccia: il singolo "basement two" con cui visita i suoni tech house e bass house realizzando un prodotto forte e accattivante, pronto a far ballare ogni dance floor. Il brano é ora disponibile su ogni piattaforma di streaming e store di musica digitale.



Nella sua musica di Lorenzo Serra si possono trovare varie influenze provenienti dall'elettronica midtempo, techno, progressive e house. Oltre ad aver solcato le consolle di tutte le più importanti discoteche della provincia e della Versilia, fa il suo esordio nel mondo discografico con la traccia Rage co-prodotta con il brasiliano Vee Brondi e pubblicato su Glorie Records nel 2018. A seguire nel 2019 vengono rilasciate sulla medesima etichetta i singoli Genesis e Midnight. Inizia il 2020 rilasciando il suo disco pi importante finora, Around Me prodotto con il produttore portoghese Denzell. Il disco vede anche la partecipazione del rapper italo-californiano Travis Fleck.