Il premio "Montale fuori casa" torna alla Spezia con Paolo Brusasco

La Spezia - Il Premio Montale Fuori di Casa 2018, dopo le premiazioni avvenute durante l’anno a Roma, Sarzana, Rapallo, Genova, Milano, La Spezia, Vetulonia, il 5 ottobre torna di nuovo alla Spezia dove, presso la Centrale Enel “Eugenio Montale”, si svolgerà un’altra premiazione dedicata alla Siria, nazione scelta dagli organizzatori per l’edizione XXII°, tra le tante visitate e descritte da Eugenio Montale nel volume “Fuori di casa”.



Dopo averne discusso a Roma a Palazzo Giustiniani in febbraio nell’assegnare il Premio Montale-Senatore a Francesco Rutelli e in maggio a Genova in occasione del Premio per la Sezione Mediterraneo alla giornalista Laura Tangherlini, il 5 ottobre si tornerà a parlarne alla Spezia quando verrà assegnato presso la Centrale Enel il Premio Speciale Montale Fuori di Casa all’archeologo Paolo Brusasco e un Riconoscimento Speciale a Riccardo Cristiano, Presidente Associazione Giornalisti Amici di padre Dall’Oglio



Dopo i saluti iniziali del ing. Fabio Persichetti, Direttore della Centrale Enel “Eugenio Montale” di La Spezia, la Presidente del Premio, Adriana Beverini, assieme alla Vice Presidente, Barbara Sussi, presenteranno e saranno a dialogo con l’archeologo Paolo Brusasco, docente di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Genova. Il professor Brusasco ha infatti scritto libri fondamentali per far conoscere le conseguenze dell’attacco deliberato all'arte e alle identità etniche e confessionali dell'antica Mesopotamia. Sarà dunque questa l’occasione per ascoltare dalla sua voce la verità sulla distruzione sistematica e intenzionale della civiltà millenaria della Siria e dell’Iraq compiuta dall'ISIS con Brusasco che ne ha scritto nel suo libro “Dentro la devastazione. L’ISIS contro l’arte in Siria e Iraq” (edizioni La Nave di Teseo).



Sarà anche l’occasione per lanciare un appello perché il nostro Governo italiano ottenga finalmente delle risposte sulla sorte di un “Uomo di Pace” di cui nulla si sa più da 5 anni: il Gesuita Padre Paolo dall’Oglio. Verrà infatti assegnato anche un riconoscimento speciale al giornalista e scrittore Riccardo Cristiano, già vaticanista Rai, Presidente dell'Associazione “Giornalisti Amici di padre Dall'Oglio” e curatore del volume a lui dedicato e sottotitolato “Paolo Dall’Oglio. La profezia messa a tacere” (San Paolo edizioni), scritto per mantenere viva la memoria del gesuita romano, "costruttore di ponti e non di muri" e scomparso in Siria cinque anni fa, il 29 luglio del 2013, mentre tentava una mediazione con l'Isis per la liberazione di un prigioniero.



Nel corso della serata verranno anche lette poesie sulla Siria di Eugenio Montale e sarà possibile assistere al recital in musica "La profezia messa a tacere", dedicato alla figura e all'opera di padre Dall'Oglio di Livio Bernardini, Beppe Mecconi, Egildo Simeone



Come consuetudine del Premio verranno donati ai presenti, sino ad esaurimento, copie dei due libri. A inizio serata alle ore 20,00 sarà offerto un cocktail di benvenuto.



Il Premio Montale Fuori di Casa a La Spezia è patrocinato dalla Regione Liguria e si realizza grazie al contributo di Enel. Per motivi di sicurezza, non potranno partecipare più di 60 persone. Chi volesse intervenire deve inviare una email agli organizzatori del Premio: adriana2@libero.it; a.lorgna@gmail.com.