Il pop melanconico di Robin Bacior da Origami

La Spezia - La voce di Robin Bacior parla di un'anima molto più antica. I pezzi pop melanconici influenzati dal jazz della cantautrice di Portland che sabato sera sarà ospite dell'Origami Live Club di Via Manzoni, rivelano oneste vignette di intimi paesaggi, impugnando una vivida tavolozza colma di strumenti come un mezzo versatile per dipingere i suoi testi. Nata e cresciuta in California, Bacior è stata influenzata dalle tradizioni popolari che ha portato con lei prima a New York e poi a Portland, dove attualmente risiede. I “Water Dreams” di Bacior del 2015 sono stati elogiati da All Songs Considered di NPR, Vh1, MTV, Nylon, L Magazine e CBS.



Per quanto riguarda il suo nuovo album, Bacior afferma che "Light It Moved Me” è focalizzato sul tentativo di trovare un equilibrio tra sé interiore ed esteriore, ciò che proiettiamo e ciò che sentiamo e come si fonde con ciò in cui crediamo veramente. “Per l’arrangiamento, sono stata fortemente influenzata dal jazz e dai cantautori degli anni '70, in particolare da Bill Evans, Dave Brubeck, Carole King's Tapestry e Joni Mitchell's Court and Spark." Per info e prenotazioni 3208150119m, inizio concerto alle 22.30, ingresso gratuito.