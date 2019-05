Il poeta spezzino Terzago vince il premio dell'Università di Bologna con "Caratteri"

La Spezia - Francesco Terzago, uno dei membri del collettivo di poesia spezzino "I Mitilanti", ha vinto il prestigioso Premio Elena Violani Landi 2019 per l'opera prima. Il riconoscimento gli è stato assegnato nei giorni scorsi per "Caratteri", la raccolta di poesia uscita pochi mesi fa con Vydia editore.



"Ho ricevuto la notizia per telefono, qualche minuto prima che fosse diffusa pubblicamente, per "evitarmi lo shock". Tutto è iniziato con un messaggio, seguito da una telefonata da parte di una delle responsabili del Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna - rivela -. E' stata un'emozione fortissima e mi ci è voluto un po' per metabolizzarlo...".



Terzago, sarà il 6 giugno a Bologna per il "magma" del Festival internazionale di poesia Oven 2019 e per ricevere il premio.