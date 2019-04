Il performer Anton Ripatti nell'insolito venerdì di Bacchus

La Spezia - Venerdì 27 aprile l'osteria Bacchus è lieta di ospitare il concerto/recital del performer Anton Ripatti. Psichedelico di Perm, in Russia è attivo da diversi anni, ricercatorre di suoni e atmosfere, effetticontrasti e tutto ciò che performativo.

Alcune persone hanno detto di lui: "Le canzoni di Anton Ripatti sono insolite, le vedo perfettamente usate in un bel film indipendente europeo. Sono avvolte da un oscurità e dalla luce in una sorta di mistero, un mix di lingue cantate in questo elettrico stile Tom Waits".



I suoi live sono un spettacolo imperdibile, cocktail che contengono molti tipi di liquori: blues, psichedelia, feedback di chitarra, jazz, ambient, cabaret tedesco, rock 'n' roll, chanson francese, noir, assurdo, atmosfera da vibe tubo e sincerità. Sul palco tutto questo si accompagna la performance sul modello David Lynch. teatrale con luci e ombre cinesi, dopo di che lo stupore e smarrimento lascia il posto a piacere sfrenato: thunder - fumo - traforo luce - buio inquietante - cinema intrigante .. l'atmosfera di amore - la paura - bellezza - insanity - sospetto - exhileration. Ha una notevole esperienza live con concerti in Europa, Russia e U.S.A. Dopo il successo del tour di Giugno con la sua band Babakaband(trio) in Italia. Ritorna in tour ad Aprile in solo per proporvi un nuovo spettacolo in "solo" imperdibile.