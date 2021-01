Il parasole della Contessa di Castiglione alla città

La Spezia - Che sia uno degli oggetti immortalati da Pierre-Louis Pierson in uno dei suoi numerosissimi ritratti della contessa? Possibile, magari il quesito sarà oggetto di una successiva ricerca. Di certo si sa che uno dei parasole appartenuti a Virginia Oldoini, la spezzina che diventò l'amante di Napoleone III e una delle donne più ricercate e invidiate della Parigi della seconda metà dell'Ottocento, appartiene ora alla città della Spezia. E' stato donato da un privato nelle scorse settimane insieme ad alcune opere d'arte di pregio che saranno presto esposte nei musei cittadini. Il prezioso parasole in particolare, in seta e avorio, risulta essere di manifattura francese del XIX secolo e sarà destinato alla collezione del Museo Civico "Giovanni Podenzana" che raccoglie già altri oggetti appartenuti alla Contessa di Castiglione.

Contestualmente un'altra donazione porta nelle disponibilità del Comune della Spezia un ritratto a silhouette di Enrico Fermi eseguito da Anna Capon (1906-1991), di cui Fermi aveva sposato la sorella Laura. Si tratta di un'opera di piccolo formato datata 1926 e firmata, raro esempio di questa artista che aveva aderito al Futurismo. L'opera è destinata quindi al CAMeC. Nella stessa donazione anche un Pompei, Casa dei Vetti, edizione in grande formato a cura della cromolitografia De Luca e Bardelloni degli acquerelli (quindici tavole) eseguiti allo scadere del XIX secolo da Geremia Discanno (1839-1907). In entrambe le donazioni prezioso il lavoro di consulenza di Andrea Marmori.