Il nuovo, Astoria e Garibaldi: abbonamenti anche online

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo la nota dei gestori dei cinema Il nuovo, Astoria e Garibaldi relativa alle modalità di acquisto e fruizione delle proposte cinematografiche.



NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ONLINE TRAMITE IL NOSTRO SITO: https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions



Abbiamo deciso di non fermarci in attesa di una incerta prossima apertura ma diventar più analitici e misurare la nostra performance proprio come fanno i giganti dell'e-commerce che sanno tutto dei loro clienti. I nostri cinema sono luoghi fisici e posti piacevoli dove si tornerà a condividere emozioni e passare piacevoli ore insieme (cosa che nessun gigante e piattaforma online può fare).Noi utilizziamo tutti gli strumenti che ci offre il web (sito, social network e lo stesso e-commerce) che oggi sono padroneggiati solo da un esercente su dieci. Siamo convinti che con le nostre prossime mosse in cantiere i nostri cinema ai tempi di Netflix non solo sopravviveranno, ma dopo la pandemia cresceranno, restando un presidio sul territorio proprio come una volta quando l'andare al cinema era una consuetudine che si passava da una generazione all'altra.



Inoltre se vuoi incontrarci: “CINEMA CHIUSO? CUORE APERTO” Cosa prevede ?



Tutti i martedì e i giovedì il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potranno acquistare uno o più biglietti, le nuove tessere gli abbonamenti. questi ultimi saranno validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche per l' Astoria Lerici e il cinema Garibaldi Carrara.Può essere un'idea regalo per Natale e si potrà così sostenere la sala in questo momento difficile. I voucher quali biglietti, le tessere per la scontistica, gli abbonamenti da 10, 15 e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. In caso di impossibilità, per le restrizioni, a raggiungere la sede di Via Colombo, prenotando telefonicamente al 348 5543921, indicando un indirizzo si può richiedere di ricevere l'acquisto direttamente a casa .