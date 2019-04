Il nostro almo. Incontro al castello Doria Malaspina di Calice

La Spezia - Sabato 4 maggio 2019 alle ore 17.30, nella sala consiliare “Sergio Paita”, sita Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio, sarà presentato il libro Il nostro almo. Gli amici raccontano, a cura di Maria Gabriella Carbonetto e Daniela Scattina, per le edizioni L’Aquilone.

Il libro è dedicato alla memoria della dott.ssa Elisa Nardi Bibliotecaria della Biblioteca Civica del Comune di Bolano, in segno di profonda ammirazione e gratitudine.

L’intero ricavato della vendita del volume sarà totalmente devoluto per realizzare alcune opere suggerite dalla comunità di Calice e valiate insieme all’amministrazione per così perpetrare al meglio la memoria di Almo Paita.

Dopo i saluti del sindaco Mario Scampelli e dell’Assessore alla Cultura, Stefano Franceschini, intervengono insieme alle curatrici, Flavio Cucco, presidente Ass.ne Culturale “D. Beghè, Alessandra Del Monte, editrice L’Aquilone, Vittorio Paita, presidente emerito della Pro Loco “I Due Castelli, Lorena Fiorini, collega di Almo Paita, dipendente RAI e Presidente dell’Ass.ne Culturale “Scrivi la tua storia” e del Premio letterario “Donne tra ricordi e futuro”. Modera e voce narrante il giornalista Enrico Colombo. Nella sala sarà allestita la mostra Paesi di Calice: a quadri di Giò Batta Framarin e disegni e cartoline storiche di Vittorio Paita.

L’Assessore alla Cultura Stefano Franceschini invita partecipare alla cerimonia resa ancora più speciale dalla proiezione della puntata: Eugenio Montale e le Cinque Terre che andò in onda il 13-12-1976 . “Almo Paita lavorava nella sede Rai di Roma nella direzione dei programmi culturali. Incoraggiato da alcuni intellettuali, propose al dirigente di Rai 1 Emanuele Milano, un programma tv da titolo Poeti e paesi, viaggio nella provincia letteraria : Leopardi e Recanti, Carducci e la Maremma,Saba e Trieste, Cozzano e il Canavese, Eugenio Montale e Le Cinque terre. Abbiamo richiesto la puntata a Rai Teche .”

Daniela Scattina racconta: Dalla campagna del Cornoviglio, al lavoro in Rai a Roma, ai premi letterari nazionali e internazionali, Almo Paita aveva sempre l’animo rivolto verso il suo Calice. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutte le persone che cogliendo il senso dell’invito, hanno contribuito a realizzare l’omaggio corale alla memoria di Almo Paita: la moglie Marisa, unitamente ai figli Andrea con Alessia e Massimo Paita, Enrico Colombo, Gabriella Abulfachini, Mario Scampelli, Stefano Franceschini, Elisa Coiro, Alberto Battilani, Piero Barbieri, Vittorio Paita, Flavio Cucco, Enzo Bettinotti, Roberto Sebastiani, Lorena Fiorini, Idalberto Fei, Antonio Bruni, Manuela Vanoli, Giò Batta Framarin, Giorgio Antognoli. La pubblicazione è realizzata con il contributo del Comune di Calice al Cornoviglio.

Lorena Fiorini dedica un suo ricordo all’insigne sceneggiatore, saggista e memoria storica calicese: “Almo Paita oggi continua il suo viaggio da lontano, ma tanto vicino a noi, con un libro che resterà a futura memoria: “Il nostro Almo. Gli amici raccontano”. Il testo ha potuto contare sul recupero di ricordi affidati alla memoria di amici preziosi, colleghi che non l’hanno dimenticato, istituzioni che hanno avuto il privilegio di poterlo apprezzare.