Il noise-pop dei 'The Vanille' al Distrò

La Spezia - Passaggio spezzino per la band francese "The Vanille" che in occasione del tour italiano saranno di scena al Distò di Via Marsala all'orario dell'aperitivo. I transalpini presenteranno per l'occasione questa sera le canzoni del nuovo EP 'Motel Vanilla'. Un rock-pop super energetico con loop di chitarra, ritmi martellanti, synth minimali e vocals schizofrenici. Il trio sparge una musica vigorosa e frizzante, una intelligente contaminazione di musica pop rinfrescante e noise rock tirati fuori dal limbo. Spettacolo non a pagamento, a partire dalle 19.30.