Il museo? Un posto per i più piccoli. Appuntamento al Lia

La Spezia - I musei civici della Spezia presentano un nuovo calendario di giornate dedicate ai bambini e ai genitori per il 2019. Ogni mese un diverso museo offrirà eventi e attività speciali, che permetteranno di fare nuove esperienze laboratoriali e sensoriali per avvicinarsi sempre più ai contenitori museali e alle opere in essi conservate trasmettendo la passione per il nostro patrimonio culturale, un’occasione per imparare divertendosi e per confrontarsi con gli altri. Si parte domenica 27 gennaio al Museo Lia che, in occasione della mostra sui netsuke giapponesi, proporrà laboratori “rivolti ad Oriente” con esperti del settore. Dalle 15 alle 18 i partecipanti potranno quindi



immergersi nelle suggestive atmosfere Giapponesi. La mostra in corso "Avori del Giappone. I netsuke della Collezione Lia" offre un raffinato spunto per un evento straordinario dedicato ai bambini e legato alla cultura dell'estremo oriente. Partendo dall'osservazione delle opere esposte, e grazie al supporto di operatori diversi, si susseguiranno differenti attività laboratoriali, tutte incentrate su alcuni degli aspetti più significativi della cultura giapponese: dalla cura per la natura alla calligrafia, dalla musica al cibo.



Costo: 10 euro a bambino