Il mondo dei videogiochi arcade fa tappa alle Terrazze

La Spezia - E’ sbarcato alle Terrazze il Vintage Games, un viaggio nella storia della forma di intrattenimento più coinvolgente e complessa del nostro tempo. Fino a domenica 26 maggio dalle 11.00 alle 21.00, il centro commerciale porterà i suoi visitatori indietro nel tempo, alla scoperta della storia del videogioco il Centro Commerciale si trasformerà in una sala giochi vintage, con due giorni interamente dedicati ai videogiochi arcade. Un’ampia gamma di postazioni interattive permetterà di ripercorrere la storia del videogioco, dal primo “Pong” alle console più moderne, con particolari bacheche luminose e cartello illustrativo di ogni singola console.



Tra le tante postazioni, i giocatori troveranno 6 cabinati multigioco, 6 cabinati multi gioco da tavolo, postazione Nintendo nes, postazione Game Boy gigante e molto altro per sfidare i propri amici. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di organizzare tornei e/o minigiochi con impianto audio dedicato.



Per i più piccoli sarà un’occasione speciale per scoprire e divertirsi con i giochi arcade, mentre per gli adulti sarà un autentico tuffo nel passato per rivivere i momenti di svago della propria infanzia e adolescenza.