Il mito McEnroe sugli schermi del Nuovo

La Spezia - Al cinema IL NUOVO (Via Colombo 99 La Spezia) LUNEDI 10 GIUGNO ORE 21.00 con replica LUNEDI 17 GIUGNO ore 21.00 arriva John McEnroe – L’Impero Della Perfezione, del regista francese Julien Faraut, che ci fa immergere nel Roland Garros del 1984 con il numero uno del mondo John McEnroe. Un film che rivela i ‘problemi di convivenza’ tra un campione perfezionista e gli arbitri perfettibili, un pubblico desideroso di spettacolo e una troupe cinematografica che ha deciso di catturare ogni mossa dell’irascibile tennista.presentato alla Berlinale racconta il mitico campione di tennis John McEnroe, ex ragazzo prodigio successivamente noto alle cronache non solo per il talento ma anche per il caratteraccio e una vita privata movimentata, è già stato protagonista di film e documentari, ma mai in modo così avvincente come in questo documentario, che vanta materiali di repertorio ed elementi di psicologia e di teoria del cinema, accompagnati dalla voce di Mathieu Amalric, con la premessa godardiana “Il cinema mente, lo sport no”.